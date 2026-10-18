Identifikohu
Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: Maryam Aja 61
Maryam
61
19:61
جنات عدن التي وعد الرحمان عباده بالغيب انه كان وعده ماتيا ٦١
جَنَّـٰتِ عَدْنٍ ٱلَّتِى وَعَدَ ٱلرَّحْمَـٰنُ عِبَادَهُۥ بِٱلْغَيْبِ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ وَعْدُهُۥ مَأْتِيًّۭا ٦١
جَنَّٰتِ
ﲳ
عَدۡنٍ
ﲴ
ٱلَّتِي
ﲵ
وَعَدَ
ﲶ
ٱلرَّحۡمَٰنُ
ﲷ
عِبَادَهُۥ
ﲸ
بِٱلۡغَيۡبِۚ
ﲹﲺ
إِنَّهُۥ
ﲻ
كَانَ
ﲼ
وَعۡدُهُۥ
ﲽ
مَأۡتِيّٗا
ﲾ
٦١
ﲿ
Tefsiret
Shtresat
Mësimet
Reflektime
Përgjigjet
Kiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.