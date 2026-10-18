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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Maryam Aja 56
Maryam
56
19:56
واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا ٥٦
وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ إِدْرِيسَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ صِدِّيقًۭا نَّبِيًّۭا ٥٦
وَٱذۡكُرۡ
ﱨ
فِي
ﱩ
ٱلۡكِتَٰبِ
ﱪ
إِدۡرِيسَۚ
ﱫﱬ
إِنَّهُۥ
ﱭ
كَانَ
ﱮ
صِدِّيقٗا
ﱯ
نَّبِيّٗا
ﱰ
٥٦
ﱱ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.