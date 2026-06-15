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Maryam
26
19:26
فكلي واشربي وقري عينا فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمان صوما فلن اكلم اليوم انسيا ٢٦
فَكُلِى وَٱشْرَبِى وَقَرِّى عَيْنًۭا ۖ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًۭا فَقُولِىٓ إِنِّى نَذَرْتُ لِلرَّحْمَـٰنِ صَوْمًۭا فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّۭا ٢٦
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Po lexoni një tefsir për grupin e vargjeve 19:26 deri në 19:27
Ешь финики, пей воду из ручья и радуйся появлению на свет Исы. Это откровение свидетельствует о том, что она была избавлена от болей при рождении ребенка и нашла еду и питье. Однако она еще не знала, что скажут люди, и поэтому ангел повелел ей при встрече с людьми знаками дать им понять, что она дала обет хранить молчание. Он запретил ей разговаривать с людьми для того, чтобы избавить ее от их слов и речей. Обет хранить молчание в то время был одним из обрядов поклонения, и соплеменники Марьям знали об этом. Аллах не повелел ей оправдываться перед людьми, потому что они все равно бы не поверили ее словам. Любые оправдания в ее положении были бы бессмысленными. Но если бы слова в ее оправдание были произнесены ребенком в колыбели, то они стали бы величайшим свидетельством ее невинности. Если незамужняя женщина принесет людям ребенка и заявит, что у этого ребенка нет отца, то люди не поверят ей даже в том случае, если правдивость ее слов будет подтверждена несколькими свидетелями. И поэтому доказательством невинности Марьям должно было стать удивительное чудо, которое бы не уступало по своей значимости чудесному рождению ее ребенка. И этим чудом стало то, что Иса заговорил, будучи еще младенцем.