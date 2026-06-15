Identifikohu
Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Maryam
22
19:22
۞ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا ٢٢
۞ فَحَمَلَتْهُ فَٱنتَبَذَتْ بِهِۦ مَكَانًۭا قَصِيًّۭا ٢٢
ﲫ ﲬ
ﲭ
ﲮ
ﲯ
ﲰ
ﲱ
Tefsiret
Shtresat
Mësimet
Reflektime
Përgjigjet
Kiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Po lexoni një tefsir për grupin e vargjeve 19:21 deri në 19:22
Это откровение свидетельствует о могуществе Всевышнего Аллаха. Законы, по которым существует Вселенная, не являются независимыми, потому что они оказывают влияние на происходящие явления только в соответствии с божественным предопределением. Аллах показывает Своим рабам необычные явления и чудеса для того, чтобы они не полагались исключительно на материальные причины, а связывали свои надежды с Тем, Кто сотворил и предопределил эти причины. Что же касается сына Марьям, то его появление на свет было милостью Аллаха по отношению к нему, его матери и всем остальным людям. Его милость по отношению к сыну Марьям выразилась в том, что Он почтил его Небесным Откровением и другими почестями, которых были удостоены твердые духом посланники. Его милость по отношению к его матери проявилась в том, что она заслужила добрую славу и извлекла из этого великую пользу для себя. А Его милость по отношению к остальным людям заключалась в том, что сын Марьям был одним из посланников. Воистину, пришествие Божьих посланников является одной из величайших милостей Аллаха по отношению к человечеству, потому что они читают людям Откровение, очищают их от грехов, обучают их Писанию и мудрости. И если люди обращаются в их веру и покоряются им, то они обретают счастье как при жизни на земле, так и после смерти. В тот момент чудесное рождение пророка Исы было уже делом предрешенным. Оно было изначально предопределено Аллахом, и ничто не могло помешать этому сбыться. И поэтому Джибрил вдохнул дух от Аллаха в вырез на груди Марьям.