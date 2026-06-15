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Hud
41
11:41
۞ وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها ان ربي لغفور رحيم ٤١
۞ وَقَالَ ٱرْكَبُوا۟ فِيهَا بِسْمِ ٱللَّهِ مَجْر۪ىٰهَا وَمُرْسَىٰهَآ ۚ إِنَّ رَبِّى لَغَفُورٌۭ رَّحِيمٌۭ ٤١
ﱽ ﱾ
ﱿ
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Hadith
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العربية
Al-Sa'di
Нух, получив приказ, сказал: «Садитесь на корабль! Сегодня он поплывет с именем Аллаха и остановится по Его воле. Воистину, мой Господь - Прощающий, Милосердный. Он простил нас, смилостивился над нами и избавил нас от несправедливого народа».