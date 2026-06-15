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Hud
33
11:33
قال انما ياتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين ٣٣
قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَآءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ٣٣
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Al-Sa'di
Po lexoni një tefsir për grupin e vargjeve 11:32 deri në 11:33
Когда многобожники увидели, что Нух не собирается отказаться от своих проповедей и потакать их желаниям, они сказали: «О Нух! Ты уже долго препирался с нами. Яви же нам наказание, которым ты угрожаешь, если ты действительно говоришь правду». Можно ли найти более невежественных и заблудших людей, чем неверующие, которые сказали подобные слова пророку, который искренне желал им добра? Они могли бы сказать: «О Нух! Ты давал нам полезные советы, беспокоился за нас и призывал нас к воззрениям, которые нам непонятны. Мы хотим, чтобы ты получше разъяснил нам свои убеждения, дабы мы могли последовать за тобой. А пока мы можем только поблагодарить тебя за твое искреннее отношение к нам». Такой ответ был бы справедливым по отношению к человеку, проповедующему взгляды, которые не понятны окружающим. Но ответ многобожников был лживым и дерзким. Они не смогли привести даже сомнительных доводов для того, чтобы опровергнуть проповеди святого пророка. И уж тем более их доводы не были убедительными и неопровержимыми.