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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ghafir Aja 31
Ghafir
31
40:31
مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ٣١
مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍۢ وَعَادٍۢ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنۢ بَعْدِهِمْ ۚ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًۭا لِّلْعِبَادِ ٣١
مِثۡلَ
ﲵ
دَأۡبِ
ﲶ
قَوۡمِ
ﲷ
نُوحٖ
ﲸ
وَعَادٖ
ﲹ
وَثَمُودَ
ﲺ
وَٱلَّذِينَ
ﲻ
مِنۢ
ﲼ
بَعۡدِهِمۡۚ
ﲽﲾ
وَمَا
ﲿ
ٱللَّهُ
ﳀ
يُرِيدُ
ﳁ
ظُلۡمٗا
ﳂ
لِّلۡعِبَادِ
ﳃ
٣١
ﳄ
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Tafsir Fathul Majid
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