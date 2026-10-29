Identifikohu
Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: At-Tur Aja 47
At-Tur
47
52:47
وان للذين ظلموا عذابا دون ذالك ولاكن اكثرهم لا يعلمون ٤٧
وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ عَذَابًۭا دُونَ ذَٰلِكَ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٤٧
وَإِنَّ
ﳃ
لِلَّذِينَ
ﳄ
ظَلَمُواْ
ﳅ
عَذَابٗا
ﳆ
دُونَ
ﳇ
ذَٰلِكَ
ﳈ
وَلَٰكِنَّ
ﳉ
أَكۡثَرَهُمۡ
ﳊ
لَا
ﳋ
يَعۡلَمُونَ
ﳌ
٤٧
ﳍ
Tefsiret
Shtresat
Mësimet
Reflektime
Përgjigjet
Kiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.