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Ash-Shu'ara
97
26:97
تالله ان كنا لفي ضلال مبين ٩٧
تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِى ضَلَـٰلٍۢ مُّبِينٍ ٩٧
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Al-Sa'di
Po lexoni një tefsir për grupin e vargjeve 26:95 deri në 26:97
Идолы и истуканы будут гореть в Адском Огне вместе с людьми и бесами, из которых состояли полчища Иблиса. Сатана призывал их совершать грехи самыми изощренными способами, сломил их сопротивление, увлек их в пучину многобожия и лишил последних крупиц веры. В результате они превратились в поборников сатаны, стремящихся всеми силами обрести его благосклонность. Одни из них проповедовали многобожие, а другие слепо следовали по стопам этих проповедников. Оказавшись в Аду, они будут препираться с идолами, к которым они обращали свои молитвы, и поэтому далее Всевышний сказал: