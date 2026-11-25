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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ash-Shu'ara Aja 96
Ash-Shu'ara
96
26:96
قالوا وهم فيها يختصمون ٩٦
قَالُوا۟ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ٩٦
قَالُواْ
ﲈ
وَهُمۡ
ﲉ
فِيهَا
ﲊ
يَخۡتَصِمُونَ
ﲋ
٩٦
ﲌ
E duke u grindur mes vete në të, ata thonë:
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.