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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ash-Shu'ara Aja 94
Ash-Shu'ara
94
26:94
فكبكبوا فيها هم والغاوون ٩٤
فَكُبْكِبُوا۟ فِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُۥنَ ٩٤
فَكُبۡكِبُواْ
ﱿ
فِيهَا
ﲀ
هُمۡ
ﲁ
وَٱلۡغَاوُۥنَ
ﲂ
٩٤
ﲃ
E ata (idhujt) dhe adhuruesit e tyre, njëri mbi tjetrin hudhën në të,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.