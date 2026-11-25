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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ash-Shu'ara Aja 92
Ash-Shu'ara
92
26:92
وقيل لهم اين ما كنتم تعبدون ٩٢
وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ٩٢
وَقِيلَ
ﱰ
لَهُمۡ
ﱱ
أَيۡنَ
ﱲ
مَا
ﱳ
كُنتُمۡ
ﱴ
تَعۡبُدُونَ
ﱵ
٩٢
ﱶ
Dhe atyre u thuhet: “Ku janë ata që i adhuronit ju”,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.