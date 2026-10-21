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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ash-Shu'ara Aja 194
Ash-Shu'ara
194
26:194
على قلبك لتكون من المنذرين ١٩٤
عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ١٩٤
عَلَىٰ
ﲍ
قَلۡبِكَ
ﲎ
لِتَكُونَ
ﲏ
مِنَ
ﲐ
ٱلۡمُنذِرِينَ
ﲑ
١٩٤
ﲒ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.