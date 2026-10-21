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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ash-Shu'ara Aja 189
Ash-Shu'ara
189
26:189
فكذبوه فاخذهم عذاب يوم الظلة انه كان عذاب يوم عظيم ١٨٩
فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٨٩
فَكَذَّبُوهُ
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فَأَخَذَهُمۡ
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عَذَابُ
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يَوۡمِ
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ٱلظُّلَّةِۚ
ﱫﱬ
إِنَّهُۥ
ﱭ
كَانَ
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عَذَابَ
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يَوۡمٍ
ﱰ
عَظِيمٍ
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١٨٩
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.