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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ash-Shu'ara Aja 186
Ash-Shu'ara
186
26:186
وما انت الا بشر مثلنا وان نظنك لمن الكاذبين ١٨٦
وَمَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌۭ مِّثْلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَـٰذِبِينَ ١٨٦
وَمَآ
ﱍ
أَنتَ
ﱎ
إِلَّا
ﱏ
بَشَرٞ
ﱐ
مِّثۡلُنَا
ﱑ
وَإِن
ﱒ
نَّظُنُّكَ
ﱓ
لَمِنَ
ﱔ
ٱلۡكَٰذِبِينَ
ﱕ
١٨٦
ﱖ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.