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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ash-Shu'ara Aja 167
Ash-Shu'ara
167
26:167
قالوا لين لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين ١٦٧
قَالُوا۟ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَـٰلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ١٦٧
قَالُواْ
ﱶ
لَئِن
ﱷ
لَّمۡ
ﱸ
تَنتَهِ
ﱹ
يَٰلُوطُ
ﱺ
لَتَكُونَنَّ
ﱻ
مِنَ
ﱼ
ٱلۡمُخۡرَجِينَ
ﱽ
١٦٧
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.