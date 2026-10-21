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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ash-Shu'ara Aja 153
Ash-Shu'ara
153
26:153
قالوا انما انت من المسحرين ١٥٣
قَالُوٓا۟ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ١٥٣
قَالُوٓاْ
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إِنَّمَآ
ﲦ
أَنتَ
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مِنَ
ﲨ
ٱلۡمُسَحَّرِينَ
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١٥٣
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.