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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ash-Shu'ara Aja 144
Ash-Shu'ara
144
26:144
فاتقوا الله واطيعون ١٤٤
فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٤٤
فَٱتَّقُواْ
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ٱللَّهَ
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وَأَطِيعُونِ
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١٤٤
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.