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Tafsir Fathul Majid Tefsir: As-Saffat Aja 28
As-Saffat
28
37:28
قالوا انكم كنتم تاتوننا عن اليمين ٢٨
قَالُوٓا۟ إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ ٢٨
قَالُوٓاْ
ﱑ
إِنَّكُمۡ
ﱒ
كُنتُمۡ
ﱓ
تَأۡتُونَنَا
ﱔ
عَنِ
ﱕ
ٱلۡيَمِينِ
ﱖ
٢٨
ﱗ
(Të shtypurit) u thonë (atyre të parëve): “Ju ishit që na vinit neve nga ana e djathtë (na pengonit pre së vërtetës).
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Tafsir Fathul Majid
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