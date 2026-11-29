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Tafsir Fathul Majid Tefsir: As-Saffat Aja 27
As-Saffat
27
37:27
واقبل بعضهم على بعض يتساءلون ٢٧
وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍۢ يَتَسَآءَلُونَ ٢٧
وَأَقۡبَلَ
ﱋ
بَعۡضُهُمۡ
ﱌ
عَلَىٰ
ﱍ
بَعۡضٖ
ﱎ
يَتَسَآءَلُونَ
ﱏ
٢٧
ﱐ
E kthehen e ia hedhin përgjegjësinë njëri-tjetrit.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.