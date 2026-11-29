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Tafsir Fathul Majid Tefsir: As-Saffat Aja 26
As-Saffat
26
37:26
بل هم اليوم مستسلمون ٢٦
بَلْ هُمُ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ٢٦
بَلۡ
ﱆ
هُمُ
ﱇ
ٱلۡيَوۡمَ
ﱈ
مُسۡتَسۡلِمُونَ
ﱉ
٢٦
ﱊ
E, ata sot janë dorëzuar në tërësi.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.