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Tafsir Fathul Majid Tefsir: As-Saffat Aja 25
As-Saffat
25
37:25
ما لكم لا تناصرون ٢٥
مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ٢٥
مَا
ﱁ
لَكُمۡ
ﱂ
لَا
ﱃ
تَنَاصَرُونَ
ﱄ
٢٥
ﱅ
Çka keni që nuk ndihmoni njëri-tjetrin?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.