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Tafsir Fathul Majid Tefsir: As-Saffat Aja 24
As-Saffat
24
37:24
وقفوهم انهم مسيولون ٢٤
وَقِفُوهُمْ ۖ إِنَّهُم مَّسْـُٔولُونَ ٢٤
وَقِفُوهُمۡۖ
ﳕﳖ
إِنَّهُم
ﳗ
مَّسۡـُٔولُونَ
ﳘ
٢٤
ﳙ
Ndalni ata, sepse do të merren në përgjegjësi.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.