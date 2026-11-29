Identifikohu
Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: As-Saffat Aja 22
As-Saffat
22
37:22
۞ احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون ٢٢
۞ ٱحْشُرُوا۟ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ وَأَزْوَٰجَهُمْ وَمَا كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ ٢٢
۞ ٱحۡشُرُواْ
ﳄ ﳅ
ٱلَّذِينَ
ﳆ
ظَلَمُواْ
ﳇ
وَأَزۡوَٰجَهُمۡ
ﳈ
وَمَا
ﳉ
كَانُواْ
ﳊ
يَعۡبُدُونَ
ﳋ
٢٢
ﳌ
Tuboni ata që ishin zullumqarë, shoqërinë e tyre dhe ata që i adhuruan.
Tefsiret
Shtresat
Mësimet
Reflektime
Përgjigjet
Kiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.