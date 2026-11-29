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Tafsir Fathul Majid Tefsir: As-Saffat Aja 20
As-Saffat
20
37:20
وقالوا يا ويلنا هاذا يوم الدين ٢٠
وَقَالُوا۟ يَـٰوَيْلَنَا هَـٰذَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ٢٠
وَقَالُواْ
ﲶ
يَٰوَيۡلَنَا
ﲷ
هَٰذَا
ﲸ
يَوۡمُ
ﲹ
ٱلدِّينِ
ﲺ
٢٠
ﲻ
E thonë: “O, të mjerët ne, kjo është dita e gjykimit!”
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.