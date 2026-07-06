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As-Saffat
167
37:167
وان كانوا ليقولون ١٦٧
وَإِن كَانُوا۟ لَيَقُولُونَ ١٦٧
وَإِن
كَانُواْ
لَيَقُولُونَ
١٦٧
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Al-Sa'di
Po lexoni një tefsir për grupin e vargjeve 37:166 deri në 37:172
Мы покорны нашему Господу и всегда готовы служить Ему. Мы делаем это искренне и непрестанно возносим Всевышнему Аллаху хвалу. Мы также свидетельствуем, что Аллах лишен любых недостатков и скверных качеств, не подобающих Его величию и совершенству. Что же заставляет нечестивцев поклоняться ангелам и приравнивать эти покорные творения к Всевышнему Творцу?! «Пречист Он и премного выше того, что они говорят» (17:43).