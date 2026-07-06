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As-Saffat
164
37:164
وما منا الا له مقام معلوم ١٦٤
وَمَا مِنَّآ إِلَّا لَهُۥ مَقَامٌۭ مَّعْلُومٌۭ ١٦٤
وَمَا
مِنَّآ
إِلَّا
لَهُۥ
مَقَامٞ
مَّعۡلُومٞ
١٦٤
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Al-Sa'di
Po lexoni një tefsir për grupin e vargjeve 37:164 deri në 37:165
Словно опровергая лживые утверждения многобожников, ангелы свидетельствуют о том, что они являются покорными рабами Аллаха и не ослушаются Его даже в самых незначительных вещах. Каждый из ангелов знает свое место и свои обязанности. Они выполняют эти обязанности самым совершенным образом, не допуская ни излишеств, ни упущений. При этом они знают, что вся власть принадлежит Аллаху и что сами они не властны ни над одним из творений Господа. Они говорят: