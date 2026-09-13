Всевышний поведал о невежестве неверующих, которые отвергли Божьего посланника, да благословит его Аллах и приветствует, и предпочли приобщать к Нему сотоварищей. Их увещевали, однако они не извлекли пользы из этих увещеваний. Им доказали истинность пророческих учений, однако они отказались покориться ей. Более того, они громко провозгласили свое неверие и стали оправдывать его терпеливым отношением единственного и Всемогущего Аллаха по отношению к ним. Они решили, что если Аллах не спешит наказать их за грехи, то они исповедуют истину, и осмелились потребовать от Божьего посланника, да благословит его Аллах и приветствует, ускорить наказание. Они сказали: «О Аллах! Если это является истиной от Тебя, то обрушь на нас камни с неба или же подвергни нас мучительным страданиям» (8:32). А ведь Аллах покарал многие народы, которые жили до них. Почему они не перестали тешиться собственным невежеством и не задумались над их судьбой? Воистину, Аллах прощает Своих рабов и продолжает одарять их благами и щедротами, несмотря на то, что они продолжают приобщать к Нему сотоварищей и отвечать Ему непослушанием. Они ослушаются Аллаха, а Он продолжает призывать их к своим дверям. Они совершают преступления, а Он не лишает их Своего сострадания. Если они покаются, то Он непременно возлюбит их, потому что Ему угодны кающиеся и очищающиеся. Если же они откажутся принести покаяние, то Он подвергнет их испытаниям, дабы очистить их от пороков и недостатков. Всевышний повелел: «Скажи Моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе: “Не отчаивайтесь в милости Аллаха. Воистину, Аллах прощает грехи полностью, ибо Он - Прощающий, Милосердный”» (39:53). Но если человек упрямо продолжает совершать грехи и категорически отказывается покаяться, попросить прощения и обратиться за помощью к Могущественному и Всепрощающему Господу, то ему следует остерегаться наказания, которого будут удостоены только злостные преступники. Воистину, это наказание сурово и мучительно.