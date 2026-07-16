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An-Naml
58
27:58
وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين ٥٨
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًۭا ۖ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ٥٨
وَأَمۡطَرۡنَا
عَلَيۡهِم
مَّطَرٗاۖ
فَسَآءَ
مَطَرُ
ٱلۡمُنذَرِينَ
٥٨
Tefsiret
Shtresat
Mësimet
Reflektime
Përgjigjet
Kiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Воздаянием для народа Лута стал злосчастный дождь, который принес с собой мучительное, но справедливое наказание. Грешники заслужили его, потому что до них дошло увещевание, но они отказались прислушаться к нему и покаяться. Лишь после этого Всевышний Аллах подверг их своей лютой каре.