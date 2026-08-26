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Tefsir: An-Najm 53:62
An-Najm
62
53:62
فاسجدوا لله واعبدوا ۩ ٦٢
فَٱسْجُدُوا۟ لِلَّهِ وَٱعْبُدُوا۟ ۩ ٦٢
فَٱسۡجُدُواْۤ
لِلَّهِۤ
وَٱعۡبُدُواْ۩
٦٢
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Tafseer Jalalayn
﴿فَٱسۡجُدُوا۟ لِلَّهِ﴾ الَّذِي خَلَقَكُمْ ﴿وَٱعۡبُدُوا۟﴾ وَلَا تَسْجُدُوا للأصنام ولا تعبدوها