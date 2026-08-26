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Tefsir: An-Najm 53:43
An-Najm
43
53:43
وانه هو اضحك وابكى ٤٣
وَأَنَّهُۥ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ٤٣
وَأَنَّهُۥ
هُوَ
أَضۡحَكَ
وَأَبۡكَىٰ
٤٣
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العربية
Al-Sa'di
Он сотворил добро и зло, радость и печаль, веселье и уныние и все, что заставляет людей смеяться и рыдать. Хвала Аллаху за то, что Он сотворил все это с мудростью и совершенством!