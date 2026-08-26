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Tefsir: An-Najm 53:39
An-Najm
39
53:39
وان ليس للانسان الا ما سعى ٣٩
وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَـٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ٣٩
وَأَن
لَّيۡسَ
لِلۡإِنسَٰنِ
إِلَّا
مَا
سَعَىٰ
٣٩
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Al-Sa'di
Po lexoni një tefsir për grupin e vargjeve 53:39 deri në 53:40
Каждый человек будет вкушать только плоды своих добрых и злых деяний. Никто не получит чужого вознаграждения, и никто не будет нести ответственности за чужие грехи. Опираясь на эти аяты, некоторые богословы утверждали, что ни один человек не может получить пользы от благодеяний, совершенных другими. Однако это обоснование недостаточно убедительно, поскольку в словах Всевышнего нет прямого указания на то, что вознаграждение не дойдет до человека, если оно будет подарено ему другим. То же самое можно сказать о богатстве человека. Он может распоряжаться только тем, что ему принадлежит, но это не означает, что он не может распоряжаться дарованным ему имуществом.