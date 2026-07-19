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An-Najm
28
53:28
وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شييا ٢٨
وَمَا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ ۖ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًۭٔا ٢٨
وَمَا
لَهُم
بِهِۦ
مِنۡ
عِلۡمٍۖ
إِن
يَتَّبِعُونَ
إِلَّا
ٱلظَّنَّۖ
وَإِنَّ
ٱلظَّنَّ
لَا
يُغۡنِي
مِنَ
ٱلۡحَقِّ
شَيۡـٔٗا
٢٨
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Al-Sa'di
Ни Аллах, ни Его посланник, да благословит его Аллах и приветствует, не сообщали им этого. Даже человеческий разум не в силах представить себе подобное. Напротив, все говорит о том, что измышления многобожников лживы и несостоятельны. Аллах не нуждается ни в супруге, ни в детях. Он - один, ни от кого не зависит и ни в ком не нуждается. Он не был рожден и не рожает, и никто на свете не похож на Него. А что касается ангелов, то эти благородные создания - всего лишь приближенные слуги Всевышнего. Они не нарушают Его велений и выполняют все, что им приказывают. Но многобожники не ведают об этом и возводят навет на Аллаха. Они опираются на свои догадки и предположения, но ведь догадки не могут служить заменой истине. Истина же всегда подтверждается убедительными доводами и неопровержимыми доказательствами.