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An-Najm
22
53:22
تلك اذا قسمة ضيزى ٢٢
تِلْكَ إِذًۭا قِسْمَةٌۭ ضِيزَىٰٓ ٢٢
تِلۡكَ
إِذٗا
قِسۡمَةٞ
ضِيزَىٰٓ
٢٢
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Hadith
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العربية
Al-Sa'di
Разве может быть большая несправедливость, чем дележ, в котором творение получает преимущество перед Творцом?! Воистину, Аллах не имеет ничего общего с тем, что вы измышляете о Нем.