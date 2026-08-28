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Tefsir: An-Naba 78:8
An-Naba
8
78:8
وخلقناكم ازواجا ٨
وَخَلَقْنَـٰكُمْ أَزْوَٰجًۭا ٨
وَخَلَقۡنَٰكُمۡ
أَزۡوَٰجٗا
٨
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا (٨)
] وه ئێوهمان دروست كردووه به نێرو مێ بۆ ئهوهی وهچه بخهنهوهو ژیان بهردهوام بێت.