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Tefsir: An-Naba 78:2
An-Naba
2
78:2
عن النبا العظيم ٢
عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ٢
عَنِ
ٱلنَّبَإِ
ٱلۡعَظِيمِ
٢
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Al-Sa'di
Po lexoni një tefsir për grupin e vargjeve 77:50 deri në 78:2
Неужели вы отвергнете истину и поверите в ложь? Ведь ложь, которой вы отдаете предпочтение, даже не заставляет вас сомневаться в ее порочности, не говоря уже о том, что не подтверждается аргументами. Неужели вы поверите словам лживых многобожников, распространяющих явную клевету? За ясным светом нет ничего, кроме кромешной тьмы, а за истиной, подкрепленной убедительными доводами и доказательствами, нет ничего, кроме явной лжи, которая не к лицу никому, помимо породнившихся с ней грешников и неверующих. Да пропадут они пропадом! Что ослепило их?! Горе им! Что погубило их и сделало такими несчастными?! Господи! Даруй нам прощение и благоденствие, ведь Ты - щедрый, великодушный!