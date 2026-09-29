Всевышний предложил людям задуматься о пресной воде, которой они утоляют жажду. Если бы не Он, то люди никогда не смогли бы научиться опреснять воду. Если бы не Он, то тучи не изливали бы приятную дождевую воду. Если бы не Он, то по земле не текли бы реки и ручьи, а из ее недр не бились бы ключи. Если бы не Его милость, то не было бы пресной воды, которая доставляет людям такое удовольствие, а вся вода была бы соленой, горькой, бесполезной. Так отчего же вы неблагодарны Всевышнему Аллаху за эти великие милости?