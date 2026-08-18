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Tefsir: Al-Qasas 28:8
Al-Qasas
8
28:8
فالتقطه ال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطيين ٨
فَٱلْتَقَطَهُۥٓ ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّۭا وَحَزَنًا ۗ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَـٰمَـٰنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا۟ خَـٰطِـِٔينَ ٨
فَٱلۡتَقَطَهُۥٓ
ءَالُ
فِرۡعَوۡنَ
لِيَكُونَ
لَهُمۡ
عَدُوّٗا
وَحَزَنًاۗ
إِنَّ
فِرۡعَوۡنَ
وَهَٰمَٰنَ
وَجُنُودَهُمَا
كَانُواْ
خَٰطِـِٔينَ
٨
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Rebar Kurdish Tafsir
{موسا پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- دهستى فيرعهون دهكهوێت} [
فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ
] دهستى ههندێك له ئافرهته خزمهتكارانی فیرعهون كهوت و كه له رۆخى دهریاكه ئیشیان دهكرد، ئهوانیش له ترسا سهریان ههڵنهدایهوهو نهیانزانى چى تێدایهو بردیان بۆ (ئاسیا)ى خێزانى فیرعهون، كاتێك سهیرى كرد بینى منداڵێكی یهكجار جوانی تیایهو سهرهنجى راكێشا [
لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا
] نهیانزانی كه ئهمه له داهاتوودا ئهبێ به دوژمنیان وه خهفهتباریان ئهكات (تهنها ئاسیا بهختهوهر دهكات چونكه باوهڕى پێ دێنێت) [
إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ (٨)
] به دڵنیایى فیرعهون و هامان و سهرجهم سهربازهكانیان تاوانبارو سهرپێچیكار بوون له ههموو وتهو كردهوهیهكیاندا.