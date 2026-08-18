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Tefsir: Al-Qasas 28:1
Al-Qasas
1
28:1
طسم ١
طسٓمٓ ١
طسٓمٓ
١
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
سوورهتی (قهصهص) (واته: چیرۆكهكان) سوورهتێكى مهككى یه تهنها له ئایهتى (٥٢-٥٥) و ئایهتى (٨٥) نهبێت كه مهدهنى یه (٨٨) ئایهته بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [
طسم (١)
] له سهرهتای سوورهتی (بهقهره)دا باسی ئهم پیتانهمان كرد كه له سهرهتای ههندێك له سوورهتهكاندا هاتوون.