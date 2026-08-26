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Tefsir: Al-Qamar 54:7
Al-Qamar
7
54:7
خشعا ابصارهم يخرجون من الاجداث كانهم جراد منتشر ٧
خُشَّعًا أَبْصَـٰرُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌۭ مُّنتَشِرٌۭ ٧
خُشَّعًا
أَبۡصَٰرُهُمۡ
يَخۡرُجُونَ
مِنَ
ٱلۡأَجۡدَاثِ
كَأَنَّهُمۡ
جَرَادٞ
مُّنتَشِرٞ
٧
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ }
أي: من الهول والفزع الذي وصل إلى قلوبهم، فخضعت وذلت، وخشعت لذلك أبصارهم.
{ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ }
وهي القبور،
{ كَأَنَّهُمْ }
من كثرتهم، وروجان بعضهم ببعض
{ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ }
أي: مبثوث في الأرض، متكاثر جدا،