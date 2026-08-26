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Tefsir: Al-Qamar 54:12
Al-Qamar
12
54:12
وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر ١٢
وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًۭا فَٱلْتَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٰٓ أَمْرٍۢ قَدْ قُدِرَ ١٢
وَفَجَّرۡنَا
ٱلۡأَرۡضَ
عُيُونٗا
فَٱلۡتَقَى
ٱلۡمَآءُ
عَلَىٰٓ
أَمۡرٖ
قَدۡ
قُدِرَ
١٢
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السعدي Al-Sa'di
{ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا }
فجعلت السماء ينزل منها من الماء شيء خارق للعادة، وتفجرت الأرض كلها، حتى التنور الذي لم تجر العادة بوجود الماء فيه، فضلا عن كونه منبعا للماء، لأنه موضع النار.
{ فَالْتَقَى الْمَاءُ }
أي: ماء السماء والأرض
{ عَلَى أَمْرٍ }
من الله له بذلك،
{ قَدْ قُدِرَ }
أي: قد كتبه الله في الأزل وقضاه، عقوبة لهؤلاء الظالمين الطاغين