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Al-Qalam
32
68:32
عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون ٣٢
عَسَىٰ رَبُّنَآ أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًۭا مِّنْهَآ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا رَٰغِبُونَ ٣٢
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Al-Sa'di
Они раскаялись в том, что вознамерились не выполнять своих обязанностей перед Господом и попереть права Его рабов, обратились к Аллаху с просьбой даровать им нечто лучшее, чем их прежний сад, и обещали устремить к Нему свои помыслы и упорно трудиться во имя Него оставшуюся жизнь. И если они были верны своим словам, то Аллах возместил им их утрату с лихвой. Ведь Аллах отвечает на мольбу тех, кто воззвал к Нему с надеждой и искренним устремлением. А для того, чтобы подчеркнуть важность происшедшего, Всевышний Аллах сказал: