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Al-Ma'idah
86
5:86
والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولايك اصحاب الجحيم ٨٦
وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَآ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلْجَحِيمِ ٨٦
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العربية
Al-Sa'di
После упоминания о вознаграждении добродетельных праведников Аллах поведал о наказании, ожидающем грешников. Они отказываются уверовать и отвергают Божьи знамения, проливающие свет на истину, и поэтому они окажутся обитателями Адского пламени.