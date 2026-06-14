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Al-Ma'idah
73
5:73
لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من الاه الا الاه واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم ٧٣
لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَـٰثَةٍۢ ۘ وَمَا مِنْ إِلَـٰهٍ إِلَّآ إِلَـٰهٌۭ وَٰحِدٌۭ ۚ وَإِن لَّمْ يَنتَهُوا۟ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٧٣
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Al-Sa'di
Христиане верят в «святую троицу», состоящую из трех ипостасей: Аллаха, Исы и Марьям. Аллах бесконечно далек от таких высказываний, являющихся величайшим доказательством безрассудства христиан. Как они соглашаются с такими отвратительными словами и порочными воззрениями?!! Как они могут не замечать различий между Творцом и творениями?!! Как они могут не узнавать Господа миров?!! Опровергая их и им подобных, Аллах сказал, что нет божества, кроме одного Бога, обладающего всеми качествами совершенства и далекого от любых недостатков. Он один творит, управляет и одаряет благами Свои творения. Разве можно утверждать о существовании наряду с Ним другого бога?!! Аллах бесконечно далек от подобных заявлений беззаконников, и если они не перестанут говорить свои ужасные слова, то непременно вкусят мучительное наказание. После этой угрозы Аллах призвал христиан покаяться в совершенных грехах и разъяснил им, что Он принимает покаяния от рабов: