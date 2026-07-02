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Al-Ma'idah
111
5:111
واذ اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي وبرسولي قالوا امنا واشهد باننا مسلمون ١١١
وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِيِّـۧنَ أَنْ ءَامِنُوا۟ بِى وَبِرَسُولِى قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَٱشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ١١١
وَإِذۡ
أَوۡحَيۡتُ
إِلَى
ٱلۡحَوَارِيِّـۧنَ
أَنۡ
ءَامِنُواْ
بِي
وَبِرَسُولِي
قَالُوٓاْ
ءَامَنَّا
وَٱشۡهَدۡ
بِأَنَّنَا
مُسۡلِمُونَ
١١١
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Al-Sa'di
Аллах велел пророку Исе помнить о милости, которая была оказана ему, когда у него появились последователи и помощники. Им было внушено уверовать в Аллаха и Его посланника, то есть Аллах поселил в их сердцах веру и приказал им исповедовать ее. Это повеление было передано им через пророка Ису, которому оно было ниспослано в откровении от Аллаха. Апостолы вняли этому призыву и сказали: «Мы уверовали! Будь же свидетелем того, что мы стали мусульманами». Они объединили в себе покорность, которая воплотилась в праведные дела, и правую веру, которая была сокрыта в их сердцах и оберегала их от лицемерия и маловерия. Следует добавить, что апостолами называют помощников. В кораническом аяте сказано: «Когда Иса (Иисус) почувствовал их неверие, он сказал: «Кто будет моим помощником на пути к Аллаху?» Апостолы сказали: «Мы - помощники Аллаха. Мы уверовали в Аллаха. Будь же свидетелем того, что мы - мусульмане!» (3:52).