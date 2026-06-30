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Al-Fatihah
6
1:6
اهدنا الصراط المستقيم ٦
ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ٦
ٱهۡدِنَا
ٱلصِّرَٰطَ
ٱلۡمُسۡتَقِيمَ
٦
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦)
] ئەی پەروەردگار هیدایەتمان بدەو ڕێنماییمان بكە بۆ ڕێگای ڕاست وە بەردەوامیمان پێ ببەخشە لەسەر ڕێگای ڕاست كە ئیسلامە، وە ئەبو عالیە فەرموویەتى: رێگاى راست پێغەمبەری خواو
صلی الله علیه وسلم
ئەبو بەكرو عومەرە (خوایان لێ رازى بێت) .