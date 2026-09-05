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Tefsir: Al-Baqarah 2:77
Al-Baqarah
77
2:77
اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ٧٧
أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ٧٧
أَوَلَا
ﱁ
يَعۡلَمُونَ
ﱂ
أَنَّ
ﱃ
ٱللَّهَ
ﱄ
يَعۡلَمُ
ﱅ
مَا
ﱆ
يُسِرُّونَ
ﱇ
وَمَا
ﱈ
يُعۡلِنُونَ
ﱉ
٧٧
ﱊ
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العربية
Al-Sa'di
Они скрывают свои истинные воззрения и полагают, что так они сумеют лишить правоверных доводов против них. Однако они глубоко заблуждаются, поскольку Аллаху известно о том, что они совершают явно, и о том, что они скрывают, и Аллах позволяет Своим рабам распознать подлинные воззрения лицемеров.