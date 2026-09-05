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Tefsir: Al-Baqarah 2:69
Al-Baqarah
69
2:69
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين ٦٩
قَالُوا۟ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌۭ صَفْرَآءُ فَاقِعٌۭ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّـٰظِرِينَ ٦٩
قَالُواْ
ﳁ
ٱدۡعُ
ﳂ
لَنَا
ﳃ
رَبَّكَ
ﳄ
يُبَيِّن
ﳅ
لَّنَا
ﳆ
مَا
ﳇ
لَوۡنُهَاۚ
ﳈﳉ
قَالَ
ﳊ
إِنَّهُۥ
ﳋ
يَقُولُ
ﳌ
إِنَّهَا
ﳍ
بَقَرَةٞ
ﳎ
صَفۡرَآءُ
ﳏ
فَاقِعٞ
ﳐ
لَّوۡنُهَا
ﳑ
تَسُرُّ
ﳒ
ٱلنَّٰظِرِينَ
ﳓ
٦٩
ﳔ
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Wakarudi kwenye kujadili kwao wakisema, “Mwambie Mola wako Atufafanulie rangi yake.” Akasema kuwaambia, “Yeye anasema kwamba huyo ni rangi ya manjano iliyoiva sana, anayemtia furaha mwenye kumwangalia.”