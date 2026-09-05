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Tefsir: Al-Baqarah 2:52
Al-Baqarah
52
2:52
ثم عفونا عنكم من بعد ذالك لعلكم تشكرون ٥٢
ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٥٢
ثُمَّ
ﱭ
عَفَوۡنَا
ﱮ
عَنكُم
ﱯ
مِّنۢ
ﱰ
بَعۡدِ
ﱱ
ذَٰلِكَ
ﱲ
لَعَلَّكُمۡ
ﱳ
تَشۡكُرُونَ
ﱴ
٥٢
ﱵ
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٥٢)
] له دوای ئهو هاوهڵ دانانهیش ئێمه ههر لێتان بووراین و لێتان خۆش بووین بهڵكو شوكرانهبژێری خوای گهوره بكهن.