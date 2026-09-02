قوله تعالى: {إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها} سبب نزول هذه الآية أن الله تعالى لما ضرب المثل بالذباب والعنكبوت فقال: {إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له} [73-الحج]، وقال: {مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً} [41-العنكبوت]، قالت اليهود: "ما أراد الله بذكر هذه الأشياء الخسيسة؟" وقيل: قال المشركون: "إنا لا نعبد إلهاً يذكر مثل هذه الأشياء"، فأنزل الله تعالى: {إن الله لا يستحيي} أي لا يترك ولا يمنعه الحياء {أن يضرب مثلاً} يذكر شبهاً، {ما بعوضة} ما: صلة، أي مثلاً بالبعوضة، وبعوضة نصب بدل عن المثل.
والبعوض صغار البق سميت بعوضة كأنها بعض البق.
{فما فوقها} يعنى الذباب والعنكبوت، وقال أبو عبيدة: "أي فما دونها كما يقال وفوق ذلك أي وأجهل".
{فأما الذين آمنوا} بمحمد والقرآن.
{فيعلمون أنه} يعني: المثل هو
{الحق} الصدق.
{من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً} أي بهذا المثل فلما حذف الألف واللام نصبه على الحال والقطع.
ثم أجابهم فقال: {يضل به} أي بهذا المثل.
{كثيراً} من الكفار وذلك أنهم يكذبونه فيزدادون ضلالاً.
والإضلال: هو الصرف عن الحق إلى الباطل.
وقيل: هو الهلاك يقال ضل الماء في اللبن إذا هلك.
{ويهدي به} أي بهذا المثل>
{كثيراً} من المؤمنين فيصدقونه.
{وما يضل به إلا الفاسقين} الكافرين، وأصل الفسق الخروج؛ يقال: فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها.
قال الله تعالى: {ففسق عن أمر ربه} [50-الكهف] أي خرج.
ثم وصفهم فقال: